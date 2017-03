Playerunknown's Battlegrounds startet stark im Early Access

Seit dem Wochenende trendet ein neues Spiel auf Steam, was nicht wenige von euch sicher bereits bemerkt haben dürften. Es heißt Playerunknown's Battlegrounds und ist erst seit wenigen Tagen im Early Access. Das hat dem einfachen Battle Royale-Spielprinzip jedoch nicht davon abgehalten, in gerade einmal drei Tagen mehr als 10 Millionen Euro einzunehmen. In Spitzenzeiten spielten über 67.000 Spieler gleichzeitig, auf Twitch ist das Spiel nicht minder interessant und fesselte 150.000 Leute gleichzeitig vor dem Bildschirm.

Playerunknown's Battlegrounds lässt Spieler auf einer gewaltigen Karte gegeneinander antreten. Waffen und Ausrüstungsgegenstände müssen die Teilnehmer selbstständig finden, während sie um ihr Überleben kämpfen und andere Spieler töten. Entwickelt wird der Titel von Bluehole Studio und Brenda 'Playerunknown' Greene. Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der offiziellen Steam-Webseite Habt ihr bereits erste Erfahrungen mit dem Spiel gesammelt?