theHunter: Call of the Wild kommt für PS4 und Xbox One

Als Avalanche Studios und Expansive Worlds ihr hübsches Jagdspiel theHunter: Call of the Wild enthüllten, hofften viele Menschen darauf, dass der Titel in Zukunft auch für die Konsolen erscheint. Letztlich scheinen wir gar nicht mehr so lange darauf warten zu müssen. Am Abend wurde nämlich bekanntgegeben, dass das Spiel noch in diesem Jahr für PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Momentan ist noch nicht klar, wann wir damit rechnen dürfen, aber zumindest wissen wir schon einmal, dass es kommt. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, werft einen Blick in unsere Kritik.