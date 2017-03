Nioh-Patch erlaubt Pausierung des Spiels

Genau wie Dark Souls lässt sich auch Team Ninjas Nioh während des normalen Spielens nicht unterbrechen, was bei dem ein oder anderen Spieler sicherlich des öfteren zu frustrierenden Situationen geführt hat. Mit Einfuhr des neues Patches (1.06) haben sie das jetzt jedoch nachgereicht, es ist also problemlos möglich, das Samurai-Abenteuer jederzeit zu pausieren. Niohs Facebook-Seite hat all die Änderungen für euch zusammengefasst, falls ihr vorhabt, in naher Zukunft noch einmal oder überhaupt ins Dämonen-verseuchte Japan zu reisen.