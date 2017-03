Nintendo wird in diesem Jahr auf der E3 vertreten sein und das verspricht, um einiges spektakulärer zu werden, als die E3-Threehouse-Streams. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen all seine Hoffnung auf Zelda gelegt, doch für das kommende Jahr muss den Japanern etwas Neues einfallen. Mit der Nintendo Switch haben sie eine toll Plattform am Start, doch wo blieben die Spiele? Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, sprach im Interview mit Fox News (via Nintendo Everything) nun genau darüber. Für die E3 plane Nintendo etwas "Großes", es soll eine "Reihe von Spielen" geben, sowohl für die neue Switch als auch den 3DS:

"Die E3 war schon immer eine wichtige Zeit für Nintendo. Wir sehen jede E3 als eine einmalige Gelegenheit, um unsere Geschichte zu erzählen und wir werden in diesem Jahr eine eine großes Event veranstalten. Wir zeigen eine Reihe von Spielen. und unsere Kunden werden zum ersten Mal die Gelegenheit bekommen, der Show selbst beizuwohnen. Ich werde euch nicht jedes der vielen Spiele und all der kleinen Geheimnisse unserer E3 verraten, aber ich kann bestätigen, dass die E3 eine große Möglichkeit ist, unsere Spiele für Nintendo Switch und den Nintendo 3DS zu zeigen."