Wasteland 3 wird Brian Fargos letztes Spiel

Brian Fargo ist glücklich mit seinen letzten Projekten, aber der legendäre Entwickler ist auch erschöpft. Der Gründer von Interplay und Inxile Entertainment hat deshalb bekanntgegeben, dass Wasteland 3 das letzte Spiel mit ihm als Führungspersönlichkeit sein wird. Der Ruhestand kommt also nicht sofort, aber möglicherweise in 2019.

"Wasteland 2 und Torment waren großartig zum Release. The Mage's Tale hat viel Energie gehabt und The Bard's Tale IV schaut ebenso spektakulär aus. Wasteland 3 wird auf Wasteland 2 aufbauen. Scheint ein guter Augenblick zu sein, das Mikro fallen zu lassen.", erklärte Fargo kürzlich in einem Interview mit Eurogamer. Wie er erklärt, sei seine Entscheidung unabhängig von Geld und der Qualität seiner Spiele gefallen. Schließlich hat Inxile Entertainment mittlerweile eine anständige Historie erfolgreich finanzierter Crowdfunding-Spiele gesammelt. (Wasteland 3 hat mehr als drei Millionen Dollar auf fig.com eingenommen.) Fargo bestätigt das Inxile auch ohne ihn weiterhin tolle und interessante Spiele produzieren werde. Doch sein Entschluss stehe nun einmal fest, Fargo möchte mehr Zeit für sich haben: "Wenn ich mir meine Freunde anschaue, haben sie alle sehr viel mehr Zeit als ich. [Games] sind ein intensives Geschäft. [...] Es scheint, als sollte ich mich eine Weile entspannen." Mögt ihr die Spiele von Brian Fargo?