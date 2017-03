The Witcher-Autor gibt großen Fehler zu

Die Witcher-Serie, allem voran ihr unglaublich beliebter Titel The Witcher 3: Wild Hunt, haben Geralt zu einem Superstar gemacht und deshalb liegt der Gedanke nahe, dass der Erschaffer dieser Welt und seiner Geschichten nur so in Geld schwimmen müsste. Das trifft allerdings nicht zu, wie die Kollegen von Eurogamer in einem Interview mit den Autoren Andrzej Sapkowski herausbekommen haben. Der gab dort nämlich zu, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sich CD Projekt Red mit ihrem Spiel an seine Romanvorlange wandten. Anstatt, wie üblich in solchen Regelungen, mit einem festen Anteil an allen Verkäufen beteiligt zu werden, hat er die anfänglich sichere Methode gewählt und sich einmalig einen Fixbetrag auszahlen lassen:

"Sie boten mir einen kleinen Prozentsatz ihrer Einnahmen an. Ich sagte 'Nein, es wird da keine Umsätze geben. Gebt mir mein Geld jetzt sofort!' Das ist alles gewesen, ich war dumm. Ich war dumm genug, alles in ihre Hände zu geben, weil ich nicht mit ihrem Erfolg rechnete. Aber wer hätte den schon voraussagen können. Ich jedenfalls nicht."

Glücklicherweise scheint Sapkowski nicht allzu angeschlagen aus der Sache mit CD Projekt Red herausgegangen zu sein, denn seinen Protagonisten geht es immerhin ziemlich gut:

"Das Spiel ist sehr gut gemacht worden und sie verdienen das Lob, dass sie dafür erhalten. Das Spiel ist super, gut gemacht, wirklich."