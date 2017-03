Gerücht: Kehrt Call of Duty in den zweiten Weltkrieg zurück?

Die nächste Installation des Call of Duty-Franchise könnte möglicherweise wieder ins Setting des zweiten Weltkrieges zurückkehren, jedenfalls ist das die Meinung eines Youtubers, der eine Reihe von Werbematerialien des Spiels "Call of Duty: WWII" in einem seiner Videos gezeigt hat. Der Kollege von TheFamilyVideoGamers hat diese prekäre Nachricht bereits am Donnerstag erhalten und weist aus Gründen der Transparanz darauf hin, dass seine Quelle anonym geblieben ist. In seinem Video sehen wir ein Poster und vier Steelbook-Konzepte mit dem Motiv der Landung der Alliierten - vielleicht eine Anspielung auf den längsten Tag.

Im vergangenen Monat hat Activision Investoren des Spiels verraten, dass ihr nächstes Spiel zurück zu den Wurzeln kehren wird, da das futuristische Setting von Infinite Warfare offenbar doch nicht so erfolgreich angekommen sei. 2008 erschien das letzte Call of Duty in einem Weltkriegs-Setting, das war Call of Duty: World at War. Würde euch dieser Schritt gefallen?