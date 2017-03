Beat Cop-Trailer verrät neue Details

Pixel Crow hat ein neues Video von ihrem kleinen Spiel Beat Cop geteilt, in dem sie uns elf Fakten über ihr nächstes Projekt geben. Die polnischen Entwickler veröffentlichen ihr Game am 30. März, es spielt in Brooklyn, New York, des 20. Jahrhunderts und vermischt das Point&Click-Genre mit Management-Aspekte. Während wir einen Mordfall lösen und das Mysterium dieses Ortes erkunden, müssen wir uns gegen feindliche Fraktionen verteidigen. Mehrere Enden wurden bestätigt, um den Wiederspielwert zu erhöhen.