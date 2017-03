Rückkehr nach Vvardenfell mit TESO: Morrowind-Erweiterung

Die kommende Morrowind-Erweiterung wird das bisher größte Gebiet werden, dass seit dem Launch von The Elder Scrolls Online hinzugefügt wird. Der Inhalt soll bis zu 30 Stunden an neuen Inhalten bieten und auf der PAX East konnten wir uns mit dem Creative Director Rich Lambert darüber unterhalten, was wir bei unserer Rückkehr nach Vvardenfell alles erwarten dürfen. Eines der größten Ergänzungen zum Spiel sind die Schlachtfelder - ein teambasierter PvP-Modus aus drei Teams à vier Spielern. Dieser enthält sowohl Deathmatch, Domination als auch Capture the Flag. "Wenn du eine halbe Stunde beim Mittagessen hast, kannst du zwei Spiele spielen und das Gefühl haben, etwas erreicht zu haben. Wir wollen es sehr zugänglich machen, es soll leicht sein, hinein zu kommen und loszuspielen," erklärt Lambert.

Die Schlachtfelder sind nicht nur als nette Ablenkung gedacht, sondern auch eine lohnenswerte Pause von ewig langen Sessions. Jedes Match belohnt dich mit Allianzpunkten, Erfahrung, Gold und Items. Außerdem wurden neue Sets hinzugefügt, die durch das Spielen des kompetitiven Modus erworben werben, ebenso wie neue Händler die exklusive Einrichtung verkaufen.

Außerdem sprach Lambert über die Nebengeschichten, die nun weitaus länger sein sollen: "Wir haben einen Telvanni-Handlungsstrang, der sich auf die Versklavung der Telvanni-Kultur bezieht. Dann haben wir einige sehr coole Morag Tong-basierte Questreihen, bei denen ihr mit Naryu Virian, einen sehr beliebten Charakter aus unserem Hauptspiel, zusammenarbeitet. Du musst also mit ihr zusammenspielen und mehr darüber erfahren, wie die Morag Tong funktionieren und wie sie arbeiten."

"Eines der ersten Dinge die wir tun, wenn wir eine neue Klasse designen, ist auf die Fantasie des Spielers zu achten - zu sehen was wir noch nicht im Spiel haben. Damit haben wir beim Hüter angefangen." Die neue magische Klasse die mit der Erweiterung eingeführt wird, erlaubt es Spielern an der Seite des Kriegsbären zu kämpfen und naturgegebene Fähigkeiten zu erlernen. Morrowind verspricht vieles für die Zukunft von The Elder Scrolls Online. Lambert spricht etwa über die richtige Mischung aus neuen Inhalten, um mit dem Spiel voranzukommen:

"Wir möchten weiterhin vierteljährige Updates veröffentlichen - dafür möchten wir uns weiterhin engagieren. Wir wollen sichergehen dass wir auch unsere ESO-Plus-Abonennten ausreichend belohnen, wir arbeiten also immer daran, auch da noch einige Dinge hinzuzufügen. Aber diese neuen Kapitel erlauben es uns noch größeres zu erschaffen."

Die The Elder Scrolls Online: Morrowind-Erweiterung erscheint am 6. Juni auf dem PC, der Playstation 4 und Xbox One.