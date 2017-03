Das finale Kapitel von From Softwares Dark Souls-Serie, The Ringed City, erscheint am Dienstag, den 28. März. Morgen kommt unsere Review dazu und einen richtigen Launch-Trailer hat Bandai Namco ebenfalls veröffentlicht. The Ringed City bietet neue Gebiete, Gegner und Bosse, zusammen mit frischen Items, Rüstung und allem drum und dran. Seid ihr bereit für eine letzte Runde des mehrmaligem Sterbens?