Blizzard zieht sich von Battle.net-Namen zurück

Battle.net war in der Vergangenheit für die News rund um Blizzards Spiele bekannt, sei es Diablo oder Overwatch. Doch nun tritt das Unternehmen von dem Battle.net-Namen zurück, was ironischerweise nicht auf Battle.net-, sondern der World of Warcraft-Website bekanntgegeben wurde.

"Wir werden uns immer weiter davon entfernen, den Battle.net-Namen für unsere Dienstleistungen und den damit verbundenen Funktionen zu verwenden," heißt es im Beitrag. "Die Technologie von Battle.net wird weiterhin für unsere Dienste verwendet - hierbei ändert sich nichts. Wir werden bezüglich unserer Produkte stattdessen lediglich den Blizzard-Namen verwenden. Dies kündigte sich bereits durch Dinge, wie das 'Blizzard Streaming' oder 'Blizzard Voice' an, mehr Änderungen sind bereits auf dem Weg."

"Als wir Battle.net mit der Idee, einen Online-Gaming-Service für all unsere Spielen zu entwickeln, starten, war das Ganze noch ein sehr neues Konzept. Wir haben also sehr viel Energie hineingesteckt, den Leuten zu vermitteln, was der Service ist und wie es funktioniert. Im Laufe der Zeit bekamen wir oftmals mit, dass dies für Verwirrung sorgte im Bezug auf die verschiedenen Identitäten für Blizzard und Battle.net. Dadurch, dass eine eingebaute Unterstützung des Multiplayers heutzutage als weit verbreitetes Konzept gilt, gibt es keinen wirklichen Grund mehr, dafür zwei getrennte Identitäten zu besitzen."

Im Anschluss erklärte Blizzard, dass der Beitrag grundsätzlich dazu da sei, um die Leute auf dem Laufenden zu halten während man sich weiterentwickelt. Mehr Updates zu dem Thema sollen in der Übergangsphase folgen. Werdet ihr den Battle.net-Namen vermissen? zumindest das Logo davon fehlt einigen von uns schon ein wenig.