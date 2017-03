Salt and Sanctuary ab Mittwoch auf PS Vita spielbar

Der 2D-Plattformer/Action-Slasher Salt and Sanctuary erscheint schon nächste Woche für die Playstation Vita, wie Sky Studios gerade im Playstation-Blog verraten haben. Wenn ihr das Spiel bereits für die reguläre Playstation 4 gekauft habt, dürft ihr es dank neu-eingeführter Cross-Buy-Funktionalität auch auf der Vita spielen. Laut Ska Studios war es von vorherein geplant, den Titel sowohl für PS Vita als auch für die PS4 zu veröffentlichen:

"Würdet ihr glauben, dass wir von Anfang an geplant hatten, das Spiel zeitgleich für PS Vita und PS4 zu veröffentlichen? Ein komplexes und tiefgreifendes RPG wie Salt and Sanctuary würde perfekt auf die PS Vita passen. Allerdings waren wir diesbezüglich überambitioniert [...]. Doch nun denken wir, das Warten hat sich gelohnt und wir hoffen, dass ihr derselben Meinung seid, sobald Salt and Sanctuary schon nächsten Dienstag, am 28. März für die PS Vita erscheint."

Der Vita-Port von Salt and Sanctuary wird nicht von Ska Studios, sondern von Sickhead Games, den Machern vonStardew Valley und Darkest Dungeon, angefertigt. Obwohl das Spiel zum Launch hierzulande einige dicke Probleme hatte, bekam der Titel sehr gute Update-Unterstützung und erhält deshalb für die neue Spielversion keine zusätzlichen Inhalte. Das Soulsborne-inspirierte RPG von den Entwicklern der The Dishwasher-Serie haben viel Mühe in ihre kleine Dark Souls-Hommage gesteckt, in unserer Kritik erfahrt ihr noch mehr darüber. Gebt dem Spiel ruhig eine Chance, wenn ihr das nicht ohnehin schon getan habt, es ist ein tolles Abenteuer.