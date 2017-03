Am 7. April beschenkt uns People Can Fly mit ihrem generalüberholten Splatter-Spektakel Bulletstorm, das uns blutige Action in neuer Grafikpracht erleben lässt. Gearbox ist als Publisher eingeschritten, um den Titel von 2011 auf neue Standards zu setzen und heute erhalten wir einen Trailer, der genau das inszeniert. Bulletstorm: Full Clip Edition erscheint am 7. April für PC, PS4 und Xbox One.