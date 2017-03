Heute im GR-Livestream: War Thunder

Gaijin Entertainment hat War Thunder eine großartiges Spielerlebnis geschaffen, dem es gelingt, eine stetig wachsende Community dauerhaft an sich zu binden. Bei solchen Titel ist es von immenser Bedeutung, sich niemals auszuruhen und das macht der Entwickler und Publisher auch nicht. Mit neuen Inhalten und konstantem Support erreicht das Spiel nun Spielversion 1.67 und wird in ein paar Wochen den Spielmodus "Assault" erhalten. Auch bei uns erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit, denn nicht umsonst wird sich Sam heute in seine Panzerbrigade quetschen und mit euch ein paar Runden im Livestream zocken. Sei dabei, um 16:00 Uhr beginnt der Livestream.