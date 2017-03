Neuer Injustice 2-Trailer zeigt Supergirl im Streit mit Superman

In dem dritten Teil der Injustice 2-Trailer-Serie, konfrontiert Supergirl Black Adam, der diese daraufhin durch eine Pyramide wirft und das wertvolle Erbe zerstört. Im Anschluss wirft Supergirl ihn in das Weltall - eine angemessene und überaus nachvollziehbare Reaktion, wie wir finden. Auch sonst bietet der Trailer viel Action, so streiten sich Supergirl und Superman beispielsweise darüber, wofür das S-Symbol stehen soll. Natürlich endet auch das schlussendlich in einem Kampf (es handelt sich schließlich um Injustice). Injustice 2 wird am 16. Mai für die Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Wer würde in einem Kampf zwischen Supergirl und Superman gewinnen?