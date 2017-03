Die Verkäufe vom New Nintendo 3DS XL in Japan wurden aktuell um 138 Prozent gesteigert, wie die Famitsu berichtet. Der Grund ist die Veröffentlichung von Monster Hunter XX: Double Cross in Japan, das am ersten Tag über eine Million Einheiten verkauft hat. Auch der New 3DS und 2DS verkaufte sich um 80 bzw. 36 Prozent besser als vor dem Monster Hunter-Launch.