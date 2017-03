Monster Boy könnte physische Nintendo Switch-Fassung bekommen

Dass Monster Boy and the Cursed Kingdom für Nintendos neue Switch-Konsole erscheint, war ja schon so gut wie bestätigt gewesen, doch dass das Spiel rein digital veröffentlicht wird, kam dann doch etwas unerwartet. Publisher FDG Entertainment überprüft gerade das Interesse an einer physischen Version des Spiels, im Gegenzug für Reichweite. Auf Twitter haben sie eine Kampagne losgetreten, die Fans dazu aufruft ihren Beitrag zu teilen. Sollten genügend Stimmen zusammenkommen, werde die Planung realisiert, heißt es. In den Kommentaren äußert sich FDG Entertainment äußerst positiv auf die Frage hin, ob die Retail-Edition mit einer traditionellen Spielanleitung erscheint. Vielleicht erwartet uns da eine kleine Überraschung, wer weiß das schon. Sind händische Verkaufsversionen für euch überhaupt noch interessant oder seid ihr rein digital unterwegs?