Razer bezahlt euch fürs Zocken

Der Peripherie-Hersteller Razer startet heute ihre „Paid to Play"-Kampagne. Das ist eine Initiative, die Nutzern des hauseigenen zVault-Clients mit einer virtuellen Währung ausstattet, falls diese über Razers Distributionsplattform spielen. Pro Minute verdienen Spieler drei Einheiten der Premium-Währung zSilver, an einem Tag werden euch jedoch maximal 900 Einheiten gutgeschrieben. Das ist der Verdienst von fünf Stunden. Wer mit dem System vertraut ist und schon einige Spiele in der dortigen Bibliothek hat, erhält in den nächsten 14 Tagen doppelt so viele Silber-Punkte. Wer sich das Programm mal ansehen möchte, findet hier weitere Informationen.

Auf der Razer-Webseite könnt ihr einsehen, welche Belohnungen es gibt. Auf viele Produkte des Herstellers gibt es Rabattierungen, wer sehr lange spielt, darf sich aber über echte Highlights freuen. Darunter etwa das Kraken V2-Headset für umgerechnet 145 Tage Spielzeit, die Gaming-Maus Mamba Chroma für 217 Tage Spielzeit oder die Blackwidow Chroma V2 mit grünen Switches für schlappe 245 Tage Spielzeit. Wir haben uns nicht die Mühe gemacht, das umzurechnen, weil das natürlich nicht die Idee hinter dem Konzept von Razer ist. Glaubt ihr, dass zVault damit zu einer ernstzunehmenden Alternative für Steam wird?