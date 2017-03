Mad Catz nicht mehr an New Yorker Börse gelistet

Der US-Peripheriehersteller Mad Catz wird nicht mehr an New Yorker Börse gelistet. Das berichtet Gamasutra. Die New York Stock Exchange wird den Handel mit den Aktien von Mad Catz aussetzen. Die Aktien hätten einen "abnormal niedrigen Wert" heißt es als Grund für das Auslisten des Wertpapiers. Im Januar hatte Mad Catz offiziell die Investoren vor der Auslistung gewarnt. Damals war eine Aktie noch 0.15 US-Dollar wert, zuletzt markierte die Aktie bei 0,02 US-Dollar. Mad Catz-Aktien werden aber weiter gehandelt, allerdings im kaum regulierten "OTC Pink U.S. Financial Market".