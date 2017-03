New World Interactives Zweiter-Weltkriegs-Shooter Day of Infamy hat die letzte Entwicklungsphase hinter sich gelassen und ist am Morgen final erschienen. Um diesen Umstand zu feiern, haben die Entwickler einen packenden Launch-Trailer veröffentlicht, der den Spielern einen Eindruck davon vermitteln soll, was sie im zweiten Weltkrieg zu erwarten haben. Ob das Genre der Weltkriegs-Shooter dadurch wirklich wiedergeboren wird?