Ausgiebige Demo und neue Inhalte für Titanfall 2 geplant

Respawn wird die originale Kolonie-Karte aus Titanfall für den zweiten Teil spielbar machen. Schon nächste Woche sollen wir dann endlich eintauchen können, heißt es bei den Entwicklern. EA gab bekannt, dass die kostenlose Erweiterung Colony Reborn am 30. März erscheint. Neben der Karte dürfen sich die bestehenden Klassen Legion und Northstar über Waffenaufsätze freuen, darunter etwa ein ACOG-Visier. Außerdem soll es eine neue Eliminierung geben, Bordstein Check genannt (klingt schmerzhaft). An der Performance des Spiels soll sich ebenfalls einiges tun, kosmetische Items wurden ebenfalls bestätigt. Falls ihr noch immer nicht von Respawns tollem Shooter überzeugt seid, ab dem 30. März wird Titanfall 2 eine Demoversion erhalten. Bis zum 3 April dürft ihr darin kostenlos den Multiplayer zocken und die ersten beiden Kampagnen-Missionen ausprobieren. Daumen hoch oder eher runter, was sagt ihr?