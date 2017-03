Nur Yu kann die Welt retten im neuen Prey-Trailer

Morgan Yu ist so etwas wie ein unbeschriebenes Blatt in Prey, dem kommenden Schleich-fokussierten Sci-Fi-Abenteuer von Arkane Studios. In einem aktuellen Trailer des Spiels enthüllen die Entwickler weitere Details über den mysteriösen Protagonisten, sowie einige neue Einsichten über die Ereignisse auf Talos I, der Weltraumstation, die um die Erde kreist und dabei von formwandelnden Aliens attackiert wurde. Wenn euch das Thema interessiert, müsst ihr unbedingt unsere Prey dazu gelesen haben, nun aber erst einmal der Trailer: