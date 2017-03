The Elder Scrolls: Legends für iPad veröffentlicht

The Elder Scrolls: Legends, das Kartenspiel von Bethesda Softworks, ist nun weltweit kostenlos für iPad erhältlich. iPad-Besitzer können das Spiel direkt über den Appstore hier herunterladen und ihre Kartenduelle überall austragen. Zum Spielen ist mindestens iOS 10 erforderlich, kompatibel ist das Spiel mit iPad 4 und neueren Geräten. Wenn Sie das Spiel bereits auf PC spielen, wird der Fortschritt mit dem Bethesda.net-Konto verknüpft. So können wir auf dem iPad dort weitermachen, wo wir auf dem PC aufgehört haben. Und umgekehrt. The Elder Scrolls: Legends wurde am 9. März offiziell für PC veröffentlicht und wird in den kommenden Monaten auch auf weiteren Plattformen erscheinen: Im April auf Android-Tablets, im Mai auf Mac OS und diesen Sommer auf iOS- und Android-Smartphones.

Bethesda hat zudem kürzlich die erste große neue Single-Player Kampagne angekündigt: "Fall der Dunklen Bruderschaft" erscheint am 5. April und beinhaltet ein riesiges neues Abenteuer, das vor den Ereignissen von The Elder Scrolls V: Skyrim spielt. Es bringt mehr als 25 neue Missionen und 40 neue Karten ins Spiel, darunter drei neue legendäre Karten.