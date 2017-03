Exklusive Hearthstone: Reise nach Un'Goro-Karte enthüllt

Hearthstones kommende Erweiterung, Reise nach Un'Goro, wird Anfang April für einen gewissen Umbruch in der Hearthstone-Szene sorgen. Mit 135 neuen Karten (und der damit einhergehenden Rotation im Standard-Modus) sagen wir den beliebten Karten-Formaten von Schwarzfels, Das große Turnier und Die Forscherliga Lebewohl. Das wird den Weg für neue Decks und Strategien ebnen, so viel ist mal sicher. Reise nach Un'Goro konzentriert sich auf Elemente, Quests und Adaptionen. Wir haben heute etwas ganz Besonderes für euch am Start, denn Gamereactor ist bereit, euch eine neue Karte zu enthüllen: Der seltene Jäger-Diener Tol'vir Warden.

Wie ihr vielleicht aus den Warcraft-Spielen wisst, sind die Tol'vir eine Rasse versteinerter Katzenmenschen, erschaffen von den Titanen. Für fünf Mana kommt die 3/5-Kartemit dem Kriegsschrei: Zieht zwei 1-Kosten-Diener aus eurem Deck. Das funktioniert ähnlich des Paladin-Zaubers, der für zwei Mana eine 1/1-Einheit ruft und sollte wohl eher in aggressiven Decks Verwendung finden, um die vielen starken Jäger-Diener zu bschwören. Wir müssen uns jedoch bis zum April gedulden, um eine neue Synergien mit dem Tol'vir Warden auszuklügeln. Nächste Woche enthüllen wir eine weitere exklusive Karte aus Hearthstones Reise nach Un'Goro-Erweiterung.