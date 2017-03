Ein Pokémon Go-Spieler hat einen glänzend roten Garados (im Original: Gyarados) gefangen. Der Fang ist bei Reddit dokumentiert und wird doch eindringlich diskutiert. Die seltene Variante taucht offenbart im Rahmen des gestarteten Wasserfestivals auf. Auch Karpador (aka Magikarp) ist in dieser Variante am Start. Die speziellen Pokémon sind nicht auf der Karte sichtbar, sondern erst nachdem man einen Kampf mit ihnen begonnen hat.