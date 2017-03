Release-Datum von Shiness: The Lightning Kingdom enthüllt

Das niedliche RPG Shiness: The Lightning Kingdom hat eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hinter sich und sollte eigentlich schon 2016 erscheinen. Doch da nicht alle gesteckten Finanzierungs-Ziele erreicht wurden und Entwickler Eingami die Kampagne des Spiels unbedingt für Playstation 4 und Xbox One veröffentlichen wollte (die PC-Version wurde als erstes "freigeschaltet"), verzögerte sich der Release des Spiels um einige Monate. Wie nun bekannt wurde, ist das Spiel nur noch weniger als einen Monat von seiner Veröffentlichung entfernt, am 17. April soll es so weit sein. Diese Nachricht feiert Focus Home Interactive mit einem neuen Trailer: