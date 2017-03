Nintendo kommentiert offiziell Verbindungsprobleme der Joy-Con

Nintendo kommentiert schlussendlich offiziell die Verbindungsprobleme mit einigen Joy-Con-Controllern. Gegenüber Polygon sagte Nintendo, es gebe keine "Design-Issue" bei den Controllern, also kein großes Problem. Das Problem sei gelöst und bei allen künftig erscheinenden Konsolen kein Thema mehr. Es habe sich um eine "Variation in der Herstellung" gehandelt, die nur einen kleinen Teil der anfangs ausgelieferten Konsolen betroffen habe. Es sei keine umfangreiche Reparatur- oder Austauschaktion geplant. Wenn es Probleme gebe, könnten sich Käufer an den Support wenden. Dort würde das problem besprochen und gegebenenfalls eine kostenlose Justierung vorgenommen.