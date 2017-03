Overwatch erhält neues Report-System

Reddit-Nutzer Arsenal2454 hat uns einen in einem Beitrag über das neue Report-System von Overwatch aufgeklärt. Wer zukünftig Mitspieler für schlechtes Verhalten melden will, muss sich genauer überlegen, wo der Fehler lag. Die Kategorien sind aufgeteilt zwischen Spam, Chat-Missbrauch, Cheaten, das vorschnelle Aufgeben bei einem Fehler, Inaktivität, anstößiger Battletag (Nutzername) und schlechte Team-Zusammenarbeit. Ist es überhaupt wichtig, andere Spieler anzuschwärzen und wird das neue System zu einer Besserung der Atmosphäre in der Community beitragen?