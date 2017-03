Schaut hier die ersten fünf Minuten von Ghost in the Shell (2017)

Der Kult-Manga Ghost in the Shell ist zu einem hochkarätigen Hollywood-Blockbuster geworden und in genau einer Woche startet das Abenteuer auch hierzulande in den Kinos. Schon vor dem Start könnt ihr euch hier bei uns die ersten fünf Minuten anschauen und das sieht echt verdammt vielversprechend aus.

Paramount Pictures offizielle Pressemitteilung dazu:

"In der nahen Zukunft ist Major (Scarlett Johansson) die erste ihrer Art: Ein Mensch, gerettet vor einem schrecklichen Unfall, der Cyber-Verstärkungen erhält, um ein perfekter Soldat zu werden. Sie setzt sich dafür ein, die gefährlichsten Kriminellen der Welt zu stoppen. Doch als der Terrorismus ein neues Niveau erreicht und die Fähigkeit erhält, sich in die Köpfe der Menschen zu hacken und sie somit kontrolliert, ist Major mehr als qualifiziert dafür, dieses Treiben zu stoppen. Als sie sich darauf vorbereitet ihrem neuen Feind entgegenzutreten, entdeckt Major, dass sie die ganze Zeit über belogen wurde: Ihr Leben wurde nicht gerettet, es wurde ihr gestohlen. Nun wird sie nicht mehr aufhören, sich ihre Vergangenheit zurück zu holen, herauszufinden wer ihr das angetan hat und verhindern, dass die Verantwortlichen das auch anderen Leuten antun. Basierend auf dem international gefeierten japanischen Manga, 'The Ghost in the Shell'."