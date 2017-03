Update 1.2 beendet Beta-Phase von GOG Galaxy

Das GOG Galaxy-Update 1.2 läutet das Ende der Betaphase für den Steam-Konkurrenten aus Polen ein. Das Update beinhaltet unter anderem die universelle Cloud-Speicherung, ermöglicht die Anpassung des Gaming-Clients nach eigenen Vorstellungen und implementiert einen Ruhemodus. Die universelle Cloud-Speicherung eröffnet die Möglichkeit, nicht nur den Spielstand neuer Spiele in der Cloud abzulegen, sondern unterstützt auch das Absichern älterer Spiele. So erfahren nun auch Titel wie Planescape: Torment, Dragon Age: Origins, Heroes of Might & Magic III oder Vampire: The Masquerade Bloodlines zum ersten Mal die Vorteile von in der Cloud gespeicherten und synchronisierten Spielständen. Und weil GOG.com ganz hinter der Entscheidungsfreiheit des Spielers steht, können die Spieler frei auf ihre Spielstände in der Cloud zugreifen, ein Backup dieser herunterladen und damit tun und lassen, was ihnen gefällt.

Außerdem hat Update 1.2 viele Community-Wünsche umgesetzt, darunter die optionale Limitierung der Datenübertragung und deren Zeitplanung, ein FPS-Zähler, Screenshot-Capturing, Spieleinblendungen, Infos zu Spielerfolgen, ein Desktop- und In-Game-Benachrichtigungssystem, ein neuer überarbeiteter Chat und vieles mehr.