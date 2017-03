Future Unfolding erscheint nach vier Jahren Entwicklung

Wir haben uns auf der PAX East Andreas Zecher von Spaces of Play geschnappt, um über den Release von Future Unfolding zu sprechen - einem Projekt, dass das Studio über vier Jahre lang in der Entwicklung hatte. Future Unfolding ist via Steam verfügbar und soll noch in diesem Jahr für die Playstation 4 erscheinen.

"Wir arbeiteten daran seit über vier Jahren", sagte Zecher. "Das war eine anständige Reise. Ursprünglich hatten wir die Idee eines Spiels, das seine Spieler mehr als alles andere wertschätzt, insbesondere die Freiheit der Spieler, überall hinzugehen und zu erkunden. Wir begannen mit einem sehr simplen Prototypen mit einem Wald, durch den wir laufen konnten. Doch da gab es kaum etwas zu tun und wir wollten, dass schon das Herumlaufen Spaß macht. Damit fingen wir an und immer sagten wir 'Oh, nächstes Jahr veröffentlichen wir das.' Also fügten wir neuen Kram hinzu und tatsächlich ist es jetzt schon ein ziemlich umfangreiches Spiel geworden, mit 15 Stunden Spielzeit - wenn ihr alles sehen wollt. Wir sind damit sehr zufrieden, wirklich zufrieden damit, wie es am Ende geworden ist."