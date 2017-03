Inhalte der Limited Edition und Release-Datum von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia bekannt

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint am 19. Mai für die Nintendo 3DS-Handheldfamilie, das hat Nintendo heute bestätigt. Die Limited Edition des Spiels enthält ein Artbook, drei Retro-Anstecker (Alm, Celica und Marth), ein Wendecover, die Sounds of Echoes-Musik-CD, sowie die beiden Amiibos Alm und Celia. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia ist ein strategisches Adventure, Entwickler Intelligent Systems stellt im neuesten Teil der Serie sicher, dass der Titel hält, was er verspricht, und eine moderne Version von Fire Emblem Gaiden wird - das erschien außerhalb Japans nämlich nie. Ein spezielles Video der Inhalte der Limited Edition darf natürlich nicht fehlen, aber seht selbst: