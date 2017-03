Europäer lieben For Honor

Die Jungs und Mädels von VGChartz haben ganz genaue Zahlen von Ubisofts Online-Hack'n Slash For Honor veröffentlicht. In der ersten Woche hat das Spiel 868.000 physische Fassungen verkauft. Die PS4 ist dabei das System der Wahl gewesen, 598.235 Spieler (69 Prozent) haben dort zugeschlagen. Die Xbox One-Version erzielte 241.710 Einheiten (28 Prozent), auf dem Windows PC ist das Spiel physisch deutlich weniger beliebt - nur 27.857 Disks (3 Prozent) wurden dafür verkauft. Digitale Zahlen spielen in dieser Betrachtung keine Rolle. Überraschenderweise hat sich For Honor in Europa am besten verkauft, denn 42 Prozent der verkauften Spiele-Disks sind in europäischen Haushalten zu finden. Mit 37 Prozent sind wir damit kurz vor den Amerikanern gelandet. In England veräußerte das Spiel 78.103 Einheiten, hier in Deutschland waren es 69.327 Spiele. Warum schlägt sich For Honor in unseren Breitengraden besser als in Amerika?