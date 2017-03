Lösung für Verbindungsprobleme zwischen Nintendo Switch und Joy-Con

Es gibt eine Lösung für die möglichen Verbindungsprobleme zwischen Nintendo Switch und Joy-Con, auch als Desync-Issue bekannt. Wie die Kollegen von Cnet berichten, sei es ein Hardware-Problem, dass sich nicht per Software-Update lösen lasse. Allerdings gibt es eine Lösung für das Problem, für die man allerdings den Controller öffnen muss. Auf dem oberen Bild sieht man den "Problem-Controller", auf dem unteren einen, bei dem das Problem behoben wurde.

Es muss in der unteren rechten Ecke nur ein spezieller kleiner schwarzer Schaumstoffblock (conductive foam) eingesetzt werden, der in funktionierenden Modellen zu finden ist. Dieser mit Kupfer udn Nickel behandelte Schaumstoff schirmt Strahlung ab und verhindert Interferenzen. Es scheint so, als ob eben jener Schaumstoffblock bei der ersten Baureihe das Problem löst. Ganz neue, gerade ausgelieferte Controller haben keinen Schaumstoffblock verbaut, dafür offenbar einen neuen Chipsatz.