Radiant Historia bekommt ein Comeback

Die renomierte Famitsu-Zeitschrift berichtet von einem Comeback des hierzulande eher unbekannten Japano-Rollenspiels Radiant Historia. Atlus hat den Titel im Jahre 2010 veröffentlicht, am 29. Juni soll das Spiel als "vollwertiges Remake" für den Nintendo 3DS erscheinen. Dazu gehören umfassende Neuerungen in der allgemeinen Präsentation, Voice Action und ein neuer Story-Modus, genannt Sub-History. Um der Vorfreude einen Strich durch die Rechnung zu machen, müssen wir darauf hinweisen, dass die Famitsu nicht von einem westlichen Release spricht. Ob wir Radiant Historia: Perfect Chronology also auch hierzulande sehen, bleibt ungewiss.

Quelle: Gematsu