Entschädigung für Wii U-Unterstützer von Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Ritual of the Night hat eine aufregende Entwicklungsgeschichte hinter sich. Zuerst startete das Projekt auf Kickstarter, fuhr dort einen beachtlichen Erfolg ein, später entschieden sich die Entwickler dann, eine der versprochenen Spielversionen eigenmächtig zu streichen. Seitdem wir wissen, dass Bloodstained: Ritual of the Night die Wii U-Version für die Switch überspringt, fragen sich viele Unterstützer des Spiels, was aus den Leuten wird, die angegeben haben eine Wii U-Version des Titels zu erhalten. Wie die Entwickler nun bestätigten, brauchen die sich keine Sorgen zu machen. Sie erhalten die Möglichkeit, auf eine der anderen "Lieferungs"-Optionen auszuweichen oder sich die bereitgestellte Summe direkt zurückerstatten zu lassen. Ob der spirituelle Nachfolger von Castlevania: Symphony of the Night gut auf den Nintendo-Hybriden passen wird?