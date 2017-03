Variety-Kartenpaket in Call of Duty: Modern Warfare Remastered am Start

Das Variety-Kartenpaket kehrt mit vier unvergesslichen Maps zu Call of Duty: Modern Warfare Remastered zurück. Die Maps bieten eine Menge Abwechslung. In Chinatown kämpfen sich Spieler durch die von Neonlichtern durchfluteten Gassen, während sie sich in Broadcast wilde Gefechte in einem verlassenen Nachrichtenstudio liefern. In der Map Creek gilt es, seine Fertigkeiten als Scharfschütze unter Beweis zu stellen, wohingegen die Trainingseinheit Killhouse für schnelle und actionreiche Nahkampf-Duelle auf engstem Raum sorgt. Käufer des Variety-Kartenpakets erhalten außerdem zehn seltene Vorratslieferungen der neuen Operation Löwenangriff mit zahlreichen neuen Objekten und jeder Menge Ausrüstung zum Testen auf dem Schlachtfeld.