Olivier Derivière komponiert Musik von Get Even

Olivier Derivière, internationaler IFMCA-Award-Gewinner, arbeitete bereits an hochkarätigen Projekten wie Assassin's Creed IV: Freedom Cry und wurde nun zum Komponisten des neuen Horrorspiels von The Farm 51, Get Even, ernannt. Derivière ist berühmt für seine Arbeiten in Animations-, Film und Videospielen und wird vom Studio für seinen "innovativen Ansatz [geschätzt,] seine Musik mit der Spielerfahrung der Gamer zu verbinden.", heißt es in der Pressemitteilung. Um auch im Falle von Get Even für Immersion zu sorgen, wird die Musik in Echtzeit auf die Aktionen und Entscheidungen der Spieler reagieren:

"Durch den Einsatz von Echtzeit-MIDI, Ambisonics von Live-Musikern aufgenommen, sowie anderen Audio-Tricks, wird die Spielumgebung selbst zum Orchester, die nur darauf wartet angeführt zu werden. Einfach alles ist ein potentielles Instrument." erklärt Derivière.

Unterstützt wurde er dabei von den Galaxy Studios in der Brüsseler Philharmonie, Musiker, die das Orchester mit elektronischer Musik kombinieren. Get Even erscheint am 26. Mai für PC, PS4 und Xbox One. Wir stark beeinflusst Musik eure Spielerfahrung?