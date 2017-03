Halo Wars 2 bekommt heißen Anführer

Die UNSC-Anführerin Kinsano ist ab sofort im Strategie-Spiel Halo Wars 2 verfügbar. Die Herzensdame mit dem hitzigen Temperament scheint eine aufrichtige Leidenschaft für das Element Feuer zu besitzen, denn das ist augenscheinlich das zentrale Thema ihrer Einheiten und Fähigkeiten. Hier ist eine kurze Beschreibung von Microsoft:

"Morgan "Inferno" Kinsano kämpfte zuerst auf Seiten des Aufstands und brachte all denen Verderben, die ihre Heimat bedrohten. Als die Allianz erschien, gerieten die Aliens in ihren Fokus, die die Menschheit ausrotten wollten. Nun sind es die Ausgestoßenen, die Kinsanos Waffenbrüder und -schwestern auf der Spirit of Fire gefährden... sie will die Arche brennen sehen, um zu verhindern, dass die Verbannten auch nur einen weiteren ihrer Freunde töten. Sie betritt das Schlachtfeld mit ihren personalisierten Flammen-Cyclops und führt die Firestorm-Kampfgruppe, eine schlagkräftige Truppe aus ODSTs, Marines und Höllenbringern, an, die darauf spezialisiert sind, allen Feinden der Menschheit in Brand zu setzen."

• insgesamt acht verschiedene, neue Blitz-Karten

• fünf Blitz-Kartenpakete, in denen Kinsanos exklusive Karten stecken können

• neue Anführer-Fähigkeiten für den Multiplayer (wie die Erhöhung der Einheiten-Bewegungsgeschwindigkeit)

Halo Wars 2 hat übrigens eine Demoversion bekommen, für den PC und die Xbox One. Falls ihr das Spiel noch nicht gespielt haben solltet, wäre das eine gute Möglichkeit. Und wenn ihr noch überhaupt nicht wissen wollt, was das Spiel kann, schaut einfach in unsere Kritik zum Spiel rein.