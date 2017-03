Ein neuer Spielstart in The Legend of Zelda: Breath of the Wild überschreibt alle alten Speicherstände auf der Nintendo Switch. Klingt irre, ist aber so. Deshalb muss man immer dann, wenn mehrere Nutzer an einer Switch-Konsole ihr eigenes Link-Abenteuer spielen wollen, auch eigene Nutzer für sie anlegen. Ansonsten sind Speicherstände weg und Ärger ist vorprogrammiert.

Um ein neues Spiel zu starten, ohne bestehende Speicherdateien zu löschen, muss man also einen neuen Switch-Nutzer anlegen. Das wird gemacht, indem man auf der Startseite des Home-Menü in die Systemeinstellungen wechselt, dort den Punkt "Nutzer" sucht und über den Punkt "Neuen Nutzer hinzufügen" einen weiteres Nutzerkonto auf der Switch anlegt (zum Beispiel für die Freundin oder den eigenen Nachwuchs). Das ist der der einzige Weg, um ein neues Zelda-Spiel zu starten ohne die Speicherstände eines Nutzers zu löschen - das gilt damit übrigens auch für all jene, die einfach nur einen zweiten oder anderen Durchlauf starten wollen.