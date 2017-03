Jeff Kaplan offen in Sachen Map-Editor für Overwatch

Im Laufe der Zeit fragten immer mehr Overwatch-Spieler nach einem Map-Editor für das Spiel, via Battle.net antwortete Game Director Jeff Kaplan nun auf die Fragen. So ist er selbst ebenfalls sehr angetan von der Idee, diese umzusetzen gestalte sich jedoch schwieriger als es sich anhört. "Wir sind sehr offen für die Idee, eines Tages einen Map-Editor für Overwatch zu veröffentlichen", erklärte Kaplan. "Doch da Overwatch mit einer völlig neuen Engine entwickelt wurde, ist dies keine kleine Aufgabe, die man in nächster Zeit angehen kann. Wir haben es auf unserer Liste und glauben sehr stark an von Usern generierte Inhalte. Doch vor uns liegen noch einige Aufgaben, und bis unser Editor öffentlich gemacht werden kann, ist es noch ein langer Weg." Hättet ihr Bock, eigene Karten zu bauen oder seid ihr zufrieden mit den Maps so wie sie sind?