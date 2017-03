Heute im GR-Livestream: Dead Rising 4 auf dem PC

Dead Rising 4 ist am Ende des vergangenen Jahres erschienen und hat durchwachsene Wertungen erhalten, denn insbesondere die Windows 10-Version hatte mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt. Capcom hat hat sich davon aber nicht unterkriegen lassen und das Spiel letzte Woche auf Steam erneut veröffentlicht. Außerdem wurden erst in der Nacht weitere Inhalte enthüllt, Frank West wird uns also noch ein wenig weiter beschäftigen. Bengt hat sich für das heutige Gamereactor-Live-Programm die Steam-Version geschnappt und macht sich einen Eindruck vom technischen Stand des Titels. Wenn ihr dabei sein wollt, schaut ab 16:00 Uhr in unseren Livestream.