Echte Speedrunner nutzen deutsche Bildschirmtexte für Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein gigantisches Spiel, das euch für etliche Stunden in seinen Bann ziehen wird. Die Weiten von Hyrule sind gigantisch und wer alle Geheimnisse entdecken will, muss viele Stunden Spielzeit investieren. Aber natürlich lässt sich das Spiel auch schneller beenden, wie Speedrunner auf der ganzen Welt gerade beweisen. Nun hat es jemand geschafft, das Open World Spiel in weniger als 50 Minuten abzuschließen. Der Spieler sva161620 schließt seinen Playthrough mit einer rekordverdächtigen Zeit von 47 Minuten und 59 Sekunden ab. Auf Youtube könnt ihr euch das anscheuen, dabei lernt ihr bestimmt das ein oder andere Geheimnis. Übrigens ist die deutsche Sprachausgabe offenbar die, mit den kürzesten Cutszenes, weshalb praktisch alle Speedrunner mit deutschen Bildschirmtexten spielen.

Quelle: Destructoid