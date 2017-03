Erster Trailer und Infos zum King of Fighters-Anime

Wie ihr vielleicht wisst, plant SNK seit einer Weile, eine animierte Serie für ihre populäre King of Fighters-Serie zu veröffentlichen. Heute erwartet uns ein erster Blick auf ihr Vorhaben, denn es gibt erste Infos zu einen schicken Debut-Trailer. Der volle Titel lautet The King of Fighters: Destiny und besteht aus 20 Episoden, die ab dem Sommer veröffentlicht werden. Das Team hinter dem Projekt hat bereits mit Kingsglaive: Final Fantasy XV bewiesen, bildgewaltige Szenarien auf die Leinwand zu bringen, wer auf fette CGI-Partikelexplosionen steht, darf sich doppelt freuen. Die Sprachausgabe wird sowohl auf chinesisch und japanisch erscheinen, alles andere wurde noch nicht bestätigt. Im ersten Trailer sehen wir einige der bekannteren Szenarios, etwa die Einladung an Rugal Bernstein oder die epische Schlacht zwischen Geese Howard und Jeff Bogard.