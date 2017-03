Chinesischer Spieler rammt im Internet-Café seinen Kopf durch Monitor

Wer in China Videospiele spielen möchte, der setzt sich dort in der Regel in ein Internet-Café, denn dort verfügt man oftmals über bessere Computer und schnellere Internetverbindungen. Genau aus diesem Grund besuchte ein chinesischer League of Legends-Fan aus Lanzhou eines der Cafés. Doch wie es scheint, lief das Ganze nicht so ab wie geplant, denn nach vier Niederlagen griff er den Bildschirm und rammte Berichten zufolge seinen Kopf durch den Monitor. Unten auf dem Bild seht ihr die Folgen des Vorfalls, der mittlerweile durch das Internet gereicht wird. Was denkt ihr darüber, ist das Ganze eine berechtigte Reaktion für eine heftige Niederlage, kindlich oder sogar Fake?