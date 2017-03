Orisa noch eine Woche lang nicht in kompetitiven Spielmodi von Overwatch am Start

Die neue Spielfigur Orisa ist noch eine Woche lang nicht in den kompetitiven Spielmodi von Overwatch am Start. Das hat Principal Designer Scott Mercer bestätigt. Orisa ist ab heute allerdings nach der Installation von Patch 1.9 in allen anderen Modi verfügbar. Man wolle Spielern die Möglichkeit geben, Orisa erst etwas kennenzulernen, bevor sie in den Kampf mit allen geschickt wird, sagte Mercer. Was haltet ihr von dieser Strategie?