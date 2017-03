Grafik von Mass Effect: Andromeda heruntergeschraubt?

Es gibt so einige Diskussionen zur Grafik von Mass Effect: Andromeda, vor allem bezüglich der Gesichtsanimationen und den Details, doch auch zur fehlenden Beleuchtung und den Glitches im Allgemeinen. So wie es scheint, sah das Spiel in der Vergangenheit einmal deutlich besser aus, das soll man anhand eines veröffentlichten Codes von 2016 feststellen können. Thisgengaming jedenfalls teilte vier Vergleichs-Bilder aus der damals geleakten und der offiziell veröffentlichten Version des Spiels - und wie es aussieht, bewahrheitet sich diese These. Was denkt ihr waren die Gründe für die Veränderung? Vielleicht der Umstand, dass man das Spiel auch auf schwächeren Plattformen zum laufen kriegen musste.