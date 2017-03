Secret of Mana in Seiken Densetsu Collection für Nintendo Switch

Square Enix hat die Seiken Densetsu Collection für Nintendo Switch angekündigt - vorerst nur für Japan. Die Sammlung erscheint dort am 1. Juni 2017 und kostet 4800 Yen (aktuell rund 39 Euro). In der Sammlung enthalten sind:

Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden (in Europa: Final Fantasy Adventure)

Seiken Densetsu II (in Europa: Secret of Mana)

Seiken Densetsu III (nie offiziell in Europa veröffentlicht)

Die Fassungen für Nintendo Switch kriegen ein Schnellspeicher-feature, eine Musik-Modus und bei Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden die Option, das Bildschirmgrößenverhältnis zu modifizieren.