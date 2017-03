Ehemaliger Bioware-Mitarbeiter berichtet von Problemen bei Arbeit an Mass Effect: Andromeda

Eine Person, die sich selbst als ehemaliger VFX Artist bei Bioware Montreal bezeichnet und fünf Jahre dort gearbeitet haben will, hat via Glassdoor.ca Details zum damaligen Arbeitsverhältnis geteilt und damit auch ein bisschen Licht in den Entwicklungsprozess von Mass Effect: Andromeda gebracht. Demnach hätten die Teams von Bioware Edmonton und Montreal (die beiden wesentlichen Studios) ziemlich Schwierigkeiten mit der Zusammenarbeit gehabt. Insbesondere bei Bioware Montreal wird von großen internen Problemen berichtet und das "13 Führungspersönlichkeiten (Game Design, Art, Audio, Programmierer, Senior Core Leads, etc) in fünf Jahren" gegangen seien. Es wird auch von schlechter Behandlung der Angestellten gesprochen, insbesondere im späteren Teil der Arbeiten. Natürlich muss man solche Berichte ehemaliger Mitarbeiter immer mit Vorsicht genießen, aber die schwankende Qualität des Spiels ist auch in unserer Kritik ein Thema.