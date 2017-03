CD Projekt Red will "nicht unfair" sein und den Fans ein Witcher 4 präsentieren - irgendwann jedenfalls. The Witcher 3: Wild Hunt verkaufte sich wie warme Semmeln und wurde zu einem unglaublichen Erfolg für das Entwicklerstudio CD Projekt Red. Die meinten jedoch schon in mehreren Interviews, dass das dritte Witcher eigentlich der finale Teil der Serie sein sollte, allerdings scheint sich die Meinung der Zuständigen mittlerweile bereits geändert zu haben. Adam Kicinski, CEO von CD Projekt Red, sprach im polnischen Fernsehen davon, dass es nicht "fair" wäre, den Fans ein viertes Spiel vorzuenthalten: "Es wäre unfair, den Fans kein [Witcher 4] zu präsentieren. Wir haben nun seit über einer Dekade hart am Universum gearbeitet und ich denke nicht, dass es jetzt schon das Ende gewesen ist. Es ist noch sehr früh, um darüber zu sprechen, aber wir haben die Serie nicht vergessen."

CD Project Red arbeiten derzeit hauptsächlich an Cyberpunk 2077, das für 2018 gelistet ist, wahrscheinlich aber erst 2019 erscheinen wird. Der Entwickler ist über die letzten Jahre jedoch enorm gewachsen und wer weiß, vielleicht gibt es mittlerweile mehrere interne Teams, die gleichzeitig an mehreren Titeln arbeiten. Nach dem, was Kicinski gesagt hat, wäre es nicht allzu verwunderlich, wenn sich eine kleine Gruppe von Leuten intern bereits mit The Witcher 4 befasst. Wollt ihr den weißen Wolf zurück oder habt ihr erst mal genug vom Hexer?